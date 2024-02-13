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سوق السعودية

"توبي" السعودية تعلن ترسية منافسة من وزارة الصحة بـ201 مليون ريال

لتشغيل وتطوير آليات و قنوات التواصل التفاعلية مع مستفيدي الوزارة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية"توبي"، عن ترسية منافسة تشغيل مراكز اتصال وزارة الصحة لمدة 24 شهرا بقيمة قدرها تبلغ نحو 201 مليون ريال تقريبا، شامل ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء إن التاريخ المتوقع لإبرام العقد هو 1 أبريل المقبل.

ويتضمن المشروع تفعيل وتشغيل وتطوير آليات و قنوات التواصل التفاعلية مع مستفيدي وزارة الصحة، من خلال توفير وتشغيل خدمات مراكز الاتصال متعدد القنوات بجودة وكفاءة عالية،لخدمة ودعم وتعزيز التواصل مع كافة الجهات والمستفيدين، بحيث يمكّنهم من الاطلاع على تفاصيل المبادرات التي تقدمها الوزارة , وكذلك تقديم طلباتهم أو استفساراتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم وشكواهم من خلال قنوات التواصل التفاعلية المختلفة ، بالإضافة إلى إمكانية رصد ما يتداوله المستفيدون في مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعة.

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