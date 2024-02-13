"المطاحن الأولى" ترفع الطاقة الإنتاجية لمصنع جدة إلى 2500 طن يومياً

أعلنت شركة المطاحن الأولى عن البدء بتشغيل المطحنة سي (Mill – C) في مصنع جدة والانتهاء من أعمال التوسعة والتحديث التي تم الإفصاح عنها في نشرة الإصدار.

وقالت "المطاحن الأولى" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنها انتهت من كافة إجراءات التحديث بنهاية الربع الرابع من العام 2023م كما كان متوقعاً.

تأتي هذه التوسعة في إطار جهود الشركة نحو زيادة طاقتها الإنتاجية وتعزيز ريادتها السوقية، حيث سيزيد هذا التحديث من القدرة الإنتاجية للمطحنة - سي (Mill – C) ورفعها من 300 طن باليوم إلى 550 طن باليوم، وبالتالي رفع سقف الطاقة الإنتاجية بمصنع جدة أكبر مصانع الشركة من حيث الطاقة الإنتاجية اليومية ليصل إلى 2500 طن في اليوم.

ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذا التوسع من خلال النتائج المالية للشركة في الربع الأول من العام 2024م.