"المطاحن الأولى" ترفع الطاقة الإنتاجية لمصنع جدة إلى 2500 طن يومياً
بدء تشغيل المطحنة سي بعد التوسعة والتحديث
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أعلنت شركة المطاحن الأولى عن البدء بتشغيل المطحنة سي (Mill – C) في مصنع جدة والانتهاء من أعمال التوسعة والتحديث التي تم الإفصاح عنها في نشرة الإصدار.
وقالت "المطاحن الأولى" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنها انتهت من كافة إجراءات التحديث بنهاية الربع الرابع من العام 2023م كما كان متوقعاً.
تأتي هذه التوسعة في إطار جهود الشركة نحو زيادة طاقتها الإنتاجية وتعزيز ريادتها السوقية، حيث سيزيد هذا التحديث من القدرة الإنتاجية للمطحنة - سي (Mill – C) ورفعها من 300 طن باليوم إلى 550 طن باليوم، وبالتالي رفع سقف الطاقة الإنتاجية بمصنع جدة أكبر مصانع الشركة من حيث الطاقة الإنتاجية اليومية ليصل إلى 2500 طن في اليوم.
ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذا التوسع من خلال النتائج المالية للشركة في الربع الأول من العام 2024م.
-
بنك الرياض يوصي بتوزيع أرباح تتجاوز قيمتها 2.2 مليار ريالتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال شركات
-
طلب صيني يشعل أسهم صانعي معدات الرقائق اليابانيينأسهم "طوكيو إلكترون" تزيد بنسبة 12% بعد رفع توجيهاتها أسواق المال
-
"بيتكوين" ترتفع إلى 50 ألف دولار لأول مرة منذ عام 2021تضاعف سعر العملة المشفرة 3 مرات منذ بداية العام الماضي قصص اقتصادية