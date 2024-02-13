"بدجت السعودية": "هيئة المنافسة" لا تمانع في إتمام الاستحواذ على "عالم السيارات"

أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" عن صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على إتمام صفقة الاستحواذ على شركة معدات الجزيرة المحدودة "عالم السيارات" بالكامل بتاريخ 11 فبراير 2024.

وأعلنت "بدجت " يوم 24 ديسمبر الماضي في بيان لـ"تداول السعودية" عن توقيع اتفاقية مبادلة الأسهم للاستحواذ على شركة معدات الجزيرة المحدودة بالكامل وذلك عن طريق زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم جديدة للمساهم البائع في شركة معدات الجزيرة المحدودة.

ووقعت "بدجت السعودية" بتاريخ 24 أغسطس 2023م مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على كامل حصص شركة معدات الجزيرة المحدودة (عالم السيارات) وذلك عن طريق إصدار أسهم لمالكها الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو).

وأوضحت في بيان سابق أنه سيتم زيادة رأس مال بدجت السعودية من 711.67 مليون ريال إلى 781.67 مليون ريال، من خلال إصدار 7 ملايين سهم عادي ليزيد بذلك عدد أسهمها من 71.17 مليون سهم عادي إلى 78.17 مليون سهم عادي، بزيادة نسبتها 9.84% من رأس مالها قبل إصدار أسهمها الجديدة (صفقة الاستحواذ).