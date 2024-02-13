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شركة سبكيم العالمية
شركة سبكيم
سبكيم

"سبكيم" تعلن إيقافاً مجدولاً لمصنع "الواحة للبتروكيماويات" التابعة

التوقف يستمر 4 أسابيع بداية من 14 فبراير

دبي - العربية.نت
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تعلن شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" عن عزمها القيام بإيقاف مجدول لمصنع شركة الواحة للبتروكيماويات (ضمن الشركات التابعة لسبكيم).

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الإيقاف لغرض إجراء أعمال الصيانة المجدولة بما يتماشى مع المعايير المتبعة للصيانة الدورية والوقائية اللازمة، والتي ستسهم في رفع مستوى الاعتمادية وتحقيق الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة.

وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر هذا التوقف المدرج ضمن خطة عمل وميزانية الشركة للعام الحالي 4 أسابيع وذلك ابتداءً من يوم الاربعاء 14 فبراير 2024م.

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وأوضحت أن الأثر المالي لهذا التوقف يعتمد على المدة الفعلية للتوقف خلال فترة الصيانة الدورية المجدولة ومتوسط أسعار المبيعات للمنتجات خلال فترة التوقف وسيظهر هذا الأثر في نتائج الربع الأول من عام 2024م.

وأشارت إلى أنه تحقيقاً لالتزامات الشركة تجاه عملائها فقد تم أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي أي تأثير من هذا التوقف على التزامات الشركة، وستقوم سبكيم بالإعلان عن أي مستجدات أخرى في حينه.

"سبكيم" تعلن إيقاف مجدول لمصنعي شركتين تابعتين

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