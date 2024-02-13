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سوق السعودية

"فيو المتحدة" توقع اتفاقية تسهيلات بنكية بـ33.17 مليون ريال مع بنك البلاد

لتمويل 80% من تكلفة شراء أرض بحي النرجس شمال مدينة الرياض

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك البلاد لتمويل 80% من تكلفة شراء أرض بحي النرجس شمال مدينة الرياض بهدف تطبيق خطتها الاستراتيجية لزيادة مشاريع التطوير العقاري الخاصة بالشركة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن قيمة التمويل 33.17 مليون ريال ومدته 36 شهرا وحصلت عليه بتاريخ 7 فبراير الجاري، لكنها استلمت نسخة الاتفاقية موقعة من البنك بتاريخ 12 فبراير 2024.

وأوضحت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل عبارة عن رهن العقار محل التمويل لصالح بنك البلاد بنسبة تغطية لا تقل عن 125% من إجمالي التسهيلات، بجانب سند لأمر صادر من الشركة بقيمة التسهيلات لصالح البنك،وكفالة كل من رئيس مجلس الإدارة أحمد الحربي ونائب رئيس مجلس الإدارةمحمد آل داود كفالة غرم وأداء تضمانية لكافة التسهيلات.

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