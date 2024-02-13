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كير الدولية
كير الدولية
سوق السعودية

"كير الدولية" ترفع التمويل البنكي مع "السعودي الأول" إلى 121.1 مليون ريال

لتمويل المشاريع وإصدار ضمانات بنكية واعتمادات مستندية

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة كير الدولية عن توقيعها اتفاقية زيادة التسهيلات البنكية الممنوحة من البنك السعودي الأول متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بزيادة قيمة التمويل من 99.08 مليون ريال لكي تصبح 121.1 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن زيادة التسهيلات تهدف لتمويل المشاريع وإصدار ضمانات بنكية واعتمادات مستندية.

وأضافت أن مدة التمويل 12 شهرا.

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