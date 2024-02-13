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بنوك مصر

نمو أرباح بنك"SAIB" بمصر 3% إلى 31 مليون دولار في 2023

مجلس الإدارة اقترح توزيع 5% أرباحا نقدية عن العام الماضي

دبي - العربية.نت
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قال بنك الشركة المصرفية العربية الدولية"SAIB" اليوم الثلاثاء إن صافي أرباحه ارتفع 3 % ليصل إلى 31.15 مليون دولار في 2023 مقابل 30.15 مليون دولار في العام السابق عليه.

وأضاف البنك في بيان للبورصة المصرية أن إيرادات البنك من الفائدة زادت 6%، في العام الماضي إلى 404 مليون دولار، بينما سجل إجمالي القروض تراجعا 10%، إلى 1.52 مليار دولار مقابل 1.67 مليار دولار في 2022.

وتراجع إجمالي الودائع 6%، إلى 2.75 مليار دولار في العام الماضي مقابل 2.94 مليار دولار في عام 2022 وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وقال البنك إن مجلس الإدارة اقترح توزيع أرباح عن عام 2023 بقيمة 16.55 مليون دولار بما يمثل 5% من رأس المال المصدر والمدفوع، بحيث يكون نصيب السهم الواحد في التوزيعات النقدية 0.5 دولار للسهم.

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