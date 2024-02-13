نمو أرباح بنك"SAIB" بمصر 3% إلى 31 مليون دولار في 2023

قال بنك الشركة المصرفية العربية الدولية"SAIB" اليوم الثلاثاء إن صافي أرباحه ارتفع 3 % ليصل إلى 31.15 مليون دولار في 2023 مقابل 30.15 مليون دولار في العام السابق عليه.

وأضاف البنك في بيان للبورصة المصرية أن إيرادات البنك من الفائدة زادت 6%، في العام الماضي إلى 404 مليون دولار، بينما سجل إجمالي القروض تراجعا 10%، إلى 1.52 مليار دولار مقابل 1.67 مليار دولار في 2022.

وتراجع إجمالي الودائع 6%، إلى 2.75 مليار دولار في العام الماضي مقابل 2.94 مليار دولار في عام 2022 وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقال البنك إن مجلس الإدارة اقترح توزيع أرباح عن عام 2023 بقيمة 16.55 مليون دولار بما يمثل 5% من رأس المال المصدر والمدفوع، بحيث يكون نصيب السهم الواحد في التوزيعات النقدية 0.5 دولار للسهم.

