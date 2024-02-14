أرباح "أبوظبي الإسلامي – مصر" تقفز 113% إلى 4.67 مليار جنيه في 2023

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر اليوم الأربعاء أن أرباحه الصافية قفزت 113.4% لتصل إلى 4.67 مليار جنيه في عام 2023 مقارنة مع 2.19 مليار في العام السابق عليه.

وقال البنك في القوائم المالية للبورصة المصرية إن عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات والإيرادات المشابهة بلغ 19.53 مليار جنيه العام الماضي مرتفعا من 11 مليارا في عام 2022.

وزاد صافي الدخل من العائد إلى 8.9 مليار جنيه في 2023 مقابل 4.8 مليار قبل عام، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

أظهرت القوائم المالية أن إجمالي أصول البنك ارتفع 38.8% لتصل إلى 162.25 مليار جنيه العام الماضي مقارنة مع 116.8 مليار جنيه في 2022.

وقال البنك إن مجلس الإدارة وافق أيضا على مقترح زيادة رأس المال المرخص به من 7 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه، كما وافق على مقترح زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع إلى 6 مليارات جنيه من خمسة مليارات بتوزيع 100 مليون سهم مجاني على المساهمين من صافي أرباح العام بواقع 0.2 سهم لكل سهم من أسهم البنك قبل الزيادة.

وأضاف مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر أن مجلس الإدارة وافق على زيادة رأسمال شركة أبوظبي الإسلامي للتمويل بواقع 100 مليون جنيه ليصبح رأسمال الشركة 250 مليون جنيه وتبلغ مساهمة البنك حاليا بالشركة 98.66%.