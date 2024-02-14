سوق دبي
أرباح "الخليج للملاحة" بدبي تقفز إلى أكثر من 5 أمثال في 2023
الإيرادات السنوية انخفضت 21% إلى 108 ملايين درهم
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أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة في دبي اليوم الأربعاء أن أرباحها الصافية قفزت أكثر من 5 مرات إلى 23.8 مليون درهم في 2023 مقارنة مع 4.7 مليون درهم في العام الذي سبقه.
وقالت الشركة في بيان إلى بورصة دبي إن صافي الربح التشغيلي بلغ 12.8 مليون درهم بنهاية 2023 مدعوما بعمليات تأجير أسطول ناقلات المواد البتروكيماوية.
وبلغ إجمالي أصول الشركة 978.7 مليون درهم بنهاية 2023 انخفاضا من 792 مليون درهم في 2022، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.
وانخفضت الإيرادات 21% إلى 108 ملايين درهم بنهاية 2023، ويرجع ذلك إلى أعمال التصليحات الدورية الإلزامية وصيانة السفن في الأحواض الجافة.
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