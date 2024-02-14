أرباح "سوني" تقفز 10% وتتجاوز 3 مليارات دولار في الربع الثالث

قفزت أرباح سوني التشغيلية بنسبة 10% في الربع الثالث، متجاوزة التقديرات، مدعومة بقوة أنشطتها المالية والأفلام والموسيقى.

وقالت المجموعة، التي قالت العام الماضي إنها تدرس التخارج جزئيا من أنشطتها المالية، إنها تخطط لإدراج مجموعة سوني المالية في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2025.

وحققت الشركة اليابانية أرباحا خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول بلغت 463.3 مليار ين (3.08 مليار دولار)، متجاوزة متوسط التقديرات البالغ 428 مليار ين في استطلاع مجموعة بورصة لندن لآراء 11 محللا، وفقا لـ "رويترز".

وتحولت شركة سوني، مخترعة جهاز الووك مان، من شركة مصنعة للإلكترونيات إلى شركة ترفيه وتقنية عملاقة تشمل أنشطتها الأفلام والموسيقى والألعاب والرقائق.

وقالت سوني إنها باعت 8.2 مليون وحدة من جهاز بلاي ستيشن فايف في الربع الثالث، الذي يمتد لموسم التسوق الرئيسي في نهاية العام، وذلك مقارنة بمبيعات بلغت 7.1 مليون وحدة في نفس الفترة من العام السابق.