اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
دبي للاستثمار جديد 1
مقر شركة دبي للاستثمار
سوق دبي

ارتفاع أرباح "دبي للاستثمار" الفصلية 180% إلى نحو 337 مليون درهم

تراجعت أرباحها السنوية بـ 28% إلى 1.1 مليار درهم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

ارتفعت أرباح شركة دبي للاستثمار بنحو 180% في الربع الرابع من 2023 لتصل إلى نحو 337 مليون درهم.

وعلى مدار عام 2023، تراجعت أرباح الشركة بـ 28% إلى 1.1 مليار درهم.

وعزت "دبي للاستثمار"سبب انخفاض الأرباح خلال عام 2023 إلى تضمن نتائج عام 2022 ربحًا من استبعاد حصة مسيطرة في شركة تابعة وربحًا من القيمة العادلة من الاستثمار المتبقي بقيمة 980.4 مليون درهم نتيجة بيع 50% من حصة إيميكول.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حصيلة مروعة لـ 300 يوماً من الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع حصيلة مروعة لـ 300 يوماً من الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط