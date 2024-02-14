سوق دبي
ارتفاع أرباح "دبي للاستثمار" الفصلية 180% إلى نحو 337 مليون درهم
تراجعت أرباحها السنوية بـ 28% إلى 1.1 مليار درهم
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ارتفعت أرباح شركة دبي للاستثمار بنحو 180% في الربع الرابع من 2023 لتصل إلى نحو 337 مليون درهم.
وعلى مدار عام 2023، تراجعت أرباح الشركة بـ 28% إلى 1.1 مليار درهم.
وعزت "دبي للاستثمار"سبب انخفاض الأرباح خلال عام 2023 إلى تضمن نتائج عام 2022 ربحًا من استبعاد حصة مسيطرة في شركة تابعة وربحًا من القيمة العادلة من الاستثمار المتبقي بقيمة 980.4 مليون درهم نتيجة بيع 50% من حصة إيميكول.
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