إس.إس.آر للتعدين توقف إنتاج الذهب بمنجم في تركيا بعد انزلاق للتربة

علقت شركة إس.إس.آر لتعدين الذهب الإنتاج في منجم بشرق تركيا بعد انزلاق للتربة أدى إلى فقد 9 على الأقل من عمال المنجم وهبوط أسهم الشركة المدرجة في تورونتو أكثر من 50%.

وقالت الشركة في بيان تنظيمي أمس الثلاثاء إن العمليات تم تعليقها نتيجة "انزلاق كبير" للكومة التي يتم ترشيحها لاستخراج الذهب.

وتشغل شركة ليديا مادنجيليك المنجم الواقع في إقليم أرزينجان وتملكه شركة تشاليك القابضة ومقرها تركيا وشركة إس.إس.آر للتعدين ومقرها دنفر بولاية كولورادو الأميركية.

أنتج المنجم 56768 أونصة من الذهب في الربع الثالث من العام الماضي، وهو ثاني أكبر منجم لإنتاج الذهب لدى إس.إس.آر ويعمل منذ عام 2010. وأدى انخفاض أسهم الشركة لمحو حوالي 1.4 مليار دولار كندي (1.03 مليار دولار أميركي) من قيمتها السوقية.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة كومة عملاقة من التربة، قالت السلطات إنها عولجت لاستخلاص الذهب وجرى تكديسها على التلال، وهي تتفتت بسرعة وتتدفق إلى الوادي في شكل طوفان من التربة والصخور، مما أدى إلى تصاعد سحب من الغبار في الهواء.

وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا إن 400 من رجال البحث والإنقاذ يبحثون عن عمال المناجم المفقودين.

وذكر وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار في منشور على موقع إكس "من أجل تنسيق جهود الإنقاذ عن كثب، سأقطع برنامجي الدولي مع رئيسنا وأذهب إلى المنطقة اعتبارا من الليلة".

وقالت الحكومة إنها بدأت تحقيقا في الحادث.