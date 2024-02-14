انخفاض الأرباح الفصلية لـ"فرتيغلوب" 48% إلى 103 ملايين دولار

انخفضت الأرباح الفصلية الصافية المعدلة لشركة فرتيغلوب بنسبة 48 %، على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي إلى 103 ملايين دولار.

وقالت الشركة المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية في بيان صحفي اليوم الأربعاء إنها حققت إيرادات بقيمة 646 مليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي بانخفاض 39 %، على أساس سنوي، فيما بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 289 مليون دولار بانخفاض 39 %، أيضا.

وقالت فرتيغلوب إن صافي الربح المعدل في 2023 بالكامل بلغ 363 مليون دولار وذلك من إيرادات بقيمة 2.416 مليار دولار وفق "وكالة أنباء العالم العربي".

وأشارت إلى أنها تقترح توزيع أرباح عن النصف الثاني من 2023 بقيمة 200 مليون دولار أي ما يعادل 9فلوس للسهم وأنها ستقدم المقترح إلى الجمعية العمومية للمساهمين في الاجتماع السنوي القادم المقرر عقده في أبريل/ نيسان 2024.

وقالت أن حجم المبيعات المنتجة لديها في الربع الرابع من العام الماضي زاد 15 %، على أساس سنوي بسبب ارتفاع حجم مبيعات اليوريا التي تنتجها 18 %، على أساس سنوي، بينما ارتفع حجم المبيعات إجمالا 5% خلال 2023، على أساس سنوي بسبب ارتفاع حجم مبيعات اليوريا 7 %، مدفوعة بارتفاع الإنتاج وانخفاض المخزون.