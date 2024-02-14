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انخفاض صافي ربح الفوسفات الأردنية 38% إلى 454 مليون دينار في 2023
تراجعت الإيرادات السنوية 30% إلى 1.22 مليار دينار
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أظهرت نتائج شركة مناجم الفوسفات الأردنية اليوم الأربعاء أن صافي ربحها انخفض في العام الماضي 38% إلى 454 مليون دينار (640 مليون دولار) مقارنة مع 735 مليون في العام السابق.
وبحسب بيانات الشركة التي نشرت على موقع البورصة فقد تراجعت الإيرادات 30% في عام 2023 إلى 1.22 مليار دينار مقارنة مع 1.74 مليار في العام السابق.
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