تراجع أرباح "أسمنت المدينة" 28.7% إلى 82 مليون ريال العام الماضي

تراجع صافي ربح شركة أسمنت المدينة بنسبة 28.7%،إلى 82 مليون ريال خلال العام الماضي 2023، مقابل 115.01 مليون ريال في 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إيراداتها في العام الماضي تراجعت بنسبة 17.36% إلى 356.47 مليون ريال تقريبا، مقابل 431.38 مليون ريال في عام 2023.

وعزت الشركة تراجع صافي الربح إلى انخفاض كمية المبيعات خلال العام الماضي.

وأعلنت الشركة عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 4%،عن النصف الثاني من عام 2023م ومن رصيد الأرباح المبقاة.

وقالت في بيان منفصل لـ"تداول السعودية" إن إجمالي المبلغ الموزع 56مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة 140مليون سهم، بواقع 0.4 ريال للسهم.

وتكون الأحقية في التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الاثنين 19 فبراير الجاري والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بتداول في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وحددت التوزيع يوم الاثنين 4 مارس 2024.