تراجع أرباح "الأنصاري للخدمات المالية"15.7% إلى 495 مليون درهم في 2023

تراجع صافي ربح شركة الأنصاري للخدمات المالية -المدرجة في سوق دبي المالي - لعام 2023 بنسبة 15.7 %، إلى 495.189 مليون درهم مقابل 587.658 مليون درهم في 2022.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء إن الإيرادات التشغيلية انخفضت قليلا بواقع 1.9 %، لتصل إلى 1.132 مليار درهم في عام 2023 مقارنة مع 1.154 مليار درهم في 2022.

" تسببت تقلبات أسواق التحويلات المالية الرئيسية مثل الهند ومصر وباكستان في انخفاض بنسبة 8 %، في الدخل التشغيلي لأعمال التحويلات المالية"وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأضافت أن التنويع القوي للخدمات المالية ساهم في زيادة بنسبة 9%، في الدخل التشغيلي باستثناء التحويلات المالية، مما خفف من حدة الانخفاض، كما نمت المعاملات في جميع الخدمات بنسبة 8.5 %".

وانخفض صافي ربح الربع الرابع للشركة في عام 2023 بنسبة 32.8 %، إلى 107.38 مليون درهم مقارنة مع 159.7 مليون درهم في 2022.

وعزت هذا الانخفاض إلى عاملين، وهما ارتفاع رسوم الاستهلاك الناجم عن توسيع شبكة الفروع، والانخفاض المؤقت في التحويلات الشخصیة الصادرة إلى البلدان المتقلبة الرئيسية.

و انخفضت الإيرادات التشغيلية في الربع الرابع 2023 بنسبة 11.4 %، على أساس سنوي لتبلغ 268.78 مليون درهم، وفي حين أن هذا الانخفاض كان مدفوعا بشكل رئيسي بتراجع أعمال التحويلات المالية، إلا أن النمو القوي في أعمال الشركات والأوراق المالية ونظام حماية الأجور وغيرها من الخدمات، ساهم في تخفيض هذا الانخفاض.

وذكر البيان أن مجلس إدارة المجموعة، أوصى بتوزيع أرباح بقيمة 0.04 درهم للسهم ليتم الموافقة عليها من قبل المساهمين في الاجتماع العام السنوي القادم، بإجمالي 300 مليون درهم عن النصف الثاني من العام 2023.

وأوضحت الشركة في البيان أن عائد توزيعات الأرباح الضمني يبلغ 7.55 %، اعتبارا من سعر الإغلاق البالغ 1.06 درهم للسهم الواحد في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، بناء على إجمالي توزيعات أرباح يبلغ 600 مليون درهم.

وذكرت الشركة أنها ستبدأ في السابع من أبريل/ نيسان بتعديل تدريجي بنسبة 15 %، كحد أدنى على رسوم التحويل، على أن يتم تقسيم هذا التعديل بما يضمن اتباع نهج استراتيجي وهادف لتعزيز الأرباح الإجمالية.

وكانت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي أعلنت خلال الشهر الجاري عن حصول شركات الصرافة المعتمدة في الإمارات على الموافقات اللازمة لتطبيق تعديل اختياري على الرسوم، ما يتيح لها زيادتها بما لا يقل عن 15 %، أي ما يعادل 2.5 درهم وذلك للمرة الأولى منذ خمس سنوات.