مجلس إدارة "صناعة الورق" يوصي بإلغاء تحديد مدة الشركة في النظام الأساس

قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق بتاريخ 13 فبراير الجاري، التوصية للجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة الأساسي ومواءمته بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية، ولائحة حوكمة الشركات المعدلة من مجلس هيئة السوق المالية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء إن مجلس الإدارة أوصى بإلغاء تحديد مدة الشركة المحددة في نظام الشركة الأساس بـ (99) عاماً.

وأشارت إلى أنه أوصى بإلغاء بند الاحتياطي النظامي بالنظام الأساسي، مع الرفع للجمعية العامة بتحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي إلى حساب الأرباح المبقاة، موضحة أن هذه التوصيات تخضع إلى موافقة الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية للمساهمين.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية،بتاريخ 7 فبراير الجاري على طلب الشركة السعودية لصناعة الورق زيادة رأس مالها من 337 مليون ريال إلى 370.7 مليون ريال.

وقالت هيئة السوق، في بيان عبر موقعها، إنه من المقرر منح 1 سهم مجاني مقابل كل 10 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.