اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شعار الشركة السعودية لصناعة الورق
شعار الشركة السعودية لصناعة الورق
سوق السعودية

مجلس إدارة "صناعة الورق" يوصي بإلغاء تحديد مدة الشركة في النظام الأساس

بجانب إلغاء بند الاحتياطي النظامي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق بتاريخ 13 فبراير الجاري، التوصية للجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة الأساسي ومواءمته بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية، ولائحة حوكمة الشركات المعدلة من مجلس هيئة السوق المالية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء إن مجلس الإدارة أوصى بإلغاء تحديد مدة الشركة المحددة في نظام الشركة الأساس بـ (99) عاماً.

وأشارت إلى أنه أوصى بإلغاء بند الاحتياطي النظامي بالنظام الأساسي، مع الرفع للجمعية العامة بتحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي إلى حساب الأرباح المبقاة، موضحة أن هذه التوصيات تخضع إلى موافقة الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية للمساهمين.

"تكوين" تقر زيادة رأس المال بـ300 مليون ريال عبر طرح أسهم حقوق أولوية أسواق المال سوق السعودية "تكوين" تقر زيادة رأس المال بـ300 مليون ريال عبر طرح أسهم حقوق أولوية

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية،بتاريخ 7 فبراير الجاري على طلب الشركة السعودية لصناعة الورق زيادة رأس مالها من 337 مليون ريال إلى 370.7 مليون ريال.

وقالت هيئة السوق، في بيان عبر موقعها، إنه من المقرر منح 1 سهم مجاني مقابل كل 10 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حصيلة مروعة لـ 300 يوماً من الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع حصيلة مروعة لـ 300 يوماً من الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط