موانئ أبوظبي توقع اتفاقيتين مع مجلس غوجارات البحري وشركة رايتس في الهند

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم الأربعاء، اتفاقيتين استراتيجيتين مع مجلس غوغارات البحري وشركة رايتس المحدودة المتخصصة في خدمات النقل والبنية التحتية في الهند.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي في بيان إن الخطوة ستسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الدولي والتجارة العالمية، وتطوير البنية التحتية، والتنويع الاقتصادي.

وأضاف البيان أن الاتفاقيتين تشملان مجموعة واسعة من المشاريع التعاونية في مجالات تطوير البنية التحتية، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الموانئ المستدامة والخضراء، والتعليم البحري والسياحة، وهو ما يعزز أعمال مجموعة موانئ أبوظبي، ويوسع حضورها الجغرافي في المناطق الاستراتيجية، ويرسخ ريادتها في قطاع الأعمال، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأوضح أن الاتفاقية مع مجلس غوغارات البحري تهدف إلى تعزيز سبل التعاون عبر إطلاق مجموعة من المبادرات في قطاع الموانئ والقطاع البحري.

وقال إن الاتفاقية تتضمن وضع رؤية مشتركة لنقل التكنولوجيا، وتطوير الموانئ المستدامة والخضراء باستخدام الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، وخفض الانبعاثات، وفق معايير الرعاية البيئية العالمية.

وأضاف البيان أن الاتفاقية تدعم قطاعي التعليم والتدريب البحري، وتسلط الضوء على بحث سبل التعاون مع جامعة غوغارات البحرية، ودراسة إنشاء مركز تميز في الجامعة باسم مركز غوغارات الدولي للتحكيم البحري.

وبحسب البيان فإن الاتفاقية تستكشف أيضا فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر لمجموعة موانئ أبوظبي، وتنفيذ مشاريع مشتركة، وتطوير مدينة ميناء المدينة في ولاية غوغارات.

موانئ أبوظبي تبرم اتفاقية امتياز لمدة 25 عاما لتطوير ميناء كراتشي

وذكر المكتب أن الاتفاقية مع شركة رايتس المحدودة تهدف إلى استكشاف فرص التعاون بين الطرفين لتطوير الموانئ، والمجمعات اللوجستية متعددة الوسائط، والمناطق الاقتصادية والتجارية والحرة، ومشاريع الربط بشبكة السكك الحديدية، وخدمات البنية التحتية ذات الصلة.