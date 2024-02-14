نمو صافي ربح "الإسلامي" الأردني 2% إلى 62.3 مليون دينار في 2023

أظهرت نتائج أعمال البنك الإسلامي الأردني أكبر مقرض إسلامي بالمملكة اليوم الأربعاء أن صافي ربحه العام الماضي نما 2% إلى 62.3 مليون دينار (87.8 مليون دولار) مقارنة مع 61.1 مليون في العام السابق.

وبحسب إفصاح للبنك على موقع البورصة فقد ارتفعت الإيرادات في 2023 بنسبة 9.4% إلى نحو 291.6 مليون دينار مقارنة مع 266.4 مليون في العام السابق.