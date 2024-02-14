"الاتحاد العقارية" الإماراتية تعتزم بيع عقارات تخص رئيس مجلس الإدارة السابق

قالت الاتحاد العقارية الإماراتية إنها تعتزم بيع عقارات تخص رئيس مجلس الإدارة السابق خليفة الحمادي وأفراد عائلته وشخص آخر تخلفوا عن سداد مستحقات للشركة بموجب اتفاقية تسوية.

وأضافت في بيان لـ"سوق دبي المالي" اليوم الأربعاء، أن الحمادي وعائلته تخلفوا عن سداد الدفعات الشهرية المتفق عليها رغم إخطارهم بذلك مرات عدة.

ووفقا للبيان، أرسلت الشركة إنذارا نهائيا إلى هؤلاء الأفراد، لإعلامهم بمخالفتهم لشروط وأحكام اتفاقية التسوية وستتخذ من الآن بالتعاون مع أمين الحفظ مباشرة كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في اتفاقية التسوية ومنها بيع العقارات التابعة لهم، بالإضافة إلى جميع الإجراءات التي تراها مناسبة وضرورية للحفاظ على حقوق الشركة ومساهميها بحسب ما نقلت وكالة أنباء "AWP".

وقالت الشركة إنه بموجب اتفاقية التسوية، استعادت ملكية سيارة أما بالنسبة لمبناها، فقد تمكنت من الحصول على حكم من محكمة الاستئناف غير قطعي بفسخ عقد البيع والشراء وإرجاع حق المنفعة لها.