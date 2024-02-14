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الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
إحدى سفن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"
سوق السعودية

"البحري": تمديد مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مجموعة عجلان وإخوانه القابضة

بحث سبل الشراكة لإنشاء شركة تختص في تملك وتشغيل طرازات متنوعة من السفن

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" عن استمرارها في مناقشة سبل الشراكة في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة مع مجموعة عجلان وإخوانه القابضة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه تم الاتفاق على تمديد مذكرة التفاهم غير الملزمة الموقعة مع مجموعة عجلان وإخوانه القابضة بنفس الشروط والأحكام السابقة، وسيتم تمديد المذكرة تلقائياً عند انتهاء كل فترة ما لم يقدم أحد الطرفين إشعاراً بالإنهاء.

وكانت "البحري" قد أعلنت بتاريخ 8 أغسطس 2023 عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مجموعة عجلان وإخوانه القابضة لبحث سبل الشراكة لإنشاء شركة تختص في تملك وتشغيل طرازات متنوعة من السفن.

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