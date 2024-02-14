سوق السعودية
"الشرقية للتنمية" توافق على إنشاء شركة في مجال لوجيستيات الأمن الغذائي
ستكون مملوكة لها بنسبة 100%
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وافق مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية بتاريخ 13 فبراير 2024 على إنشاء شركة ذات مسئولية محدودة بملكية 100%.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن الشركة الجديدة ستكون ذراعا استثمارية في مجال اللوجيستي المرتبط بالأمن الغذائي، موضحة أنها ستفصح عن الأثر المالي بعد إنشاء الشركة وممارسة نشاطها.
وذكرت الشركة الشرقية للتنمية أنها تهدف إلى تحقيق تنوع نشاطها من خلال تملك الشركات وممارسة الأنشطة ذات العائد المجزي والسيولة السريعة بما يعظم الفائدة لمساهمي الشركة.
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