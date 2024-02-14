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الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية
شعار الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية
سوق السعودية

"الفخارية" توقع اتفاقيتين مع شركات قطرية

حصة "الفخارية" ستكون 55% في الاستثمار المشترك

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مصنع الدوحة للقوالب الخرسانية بدولة قطر

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق على دخول شركة مصنع الدوحة للقوالب الخرسانية بنسبة شراكة 45% في شركة مصنع أرض السعودية للمنتجات الأسمنتية الذي قامت "الفخارية" مؤخراً بتوقيع اتفاقية البيع والشراء للاستحواذ على كامل حصة الشركة وتعمل حاليا على إنهاء مراحل الاستحواذ.

وأضافت أن حصة "الفخارية" ستكون نسبة 55% من رأس مال الشركة.

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وأوضحت أن مدة المذكرة 180 يوما، مضيفة أن شركة مصنع الدوحة للقوالب الخرسانية تمتلك خبرة في إنشاء وتأسيس وإدارة مصانع منتجات خرسانية متعددة بتكنولوجيا حديثة.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مصنع لفان للأنابيب بدولة قطر.

وأشارت إلى أن الاتفاق يتضمن تأسيس شركة صناعية نشاطها إنتاج وتجارة منتجات الأنابيب وغرف التفتيش البلاستيكية عالية الكثافة بنسبة شراكة 55% لصالح الفخارية و45% لصالح شركة مصنع لفان للأنابيب.

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