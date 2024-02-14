"ذا بودي شوب" تعيين مستشارا لإدارة خياري التصفية أو إعادة الهيكلة المالية

في بريطانيا، قامت شركة" ذا بودي شوب- The Body Shop"لمستحضرات التجميل بتعيين شركة" FRP Advisory"لإدارة الشركة التي تواجه خيار التصفية أو إعادة هيكلة أعمالها.

وتهدد هذه الخطوة أكثر من 2000 وظيفة و200 متجر لشركة "The Body Shop"في بريطانيا، والتي تمتلكها شركة الملكية الخاصة أوريليوس Aurelius".

وتأسست شركة ذا بودي شوب عام 1976 في بريطانيا، وبدأت كمتجر صغير لبيع مستحضرات التجميل التي لا تستخدم الحيوانات لاختبارات السلامة.