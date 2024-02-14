اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركات

"ذا بودي شوب" تعيين مستشارا لإدارة خياري التصفية أو إعادة الهيكلة المالية

في خطوة تهدد أكثر من ألفي وظيفة و200 متجرا للشركة في بريطانيا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

في بريطانيا، قامت شركة" ذا بودي شوب- The Body Shop"لمستحضرات التجميل بتعيين شركة" FRP Advisory"لإدارة الشركة التي تواجه خيار التصفية أو إعادة هيكلة أعمالها.

وتهدد هذه الخطوة أكثر من 2000 وظيفة و200 متجر لشركة "The Body Shop"في بريطانيا، والتي تمتلكها شركة الملكية الخاصة أوريليوس Aurelius".
وتأسست شركة ذا بودي شوب عام 1976 في بريطانيا، وبدأت كمتجر صغير لبيع مستحضرات التجميل التي لا تستخدم الحيوانات لاختبارات السلامة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حصيلة مروعة لـ 300 يوماً من الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع حصيلة مروعة لـ 300 يوماً من الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط