"ستار بالك" اليونانية تتجنب البحر الأحمر بعد الهجوم على اثنتين من سفنها

صرح بيتروس باباس الرئيس التنفيذي لستار بالك، ومقرها اليونان، بأن المجموعة ستوقف المرور من البحر الأحمر بعد أن هاجمت حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران اثنتين من سفنها في الأيام القليلة الماضية.

ويستهدف الحوثيون سفنا تجارية في البحر الأحمر بطائرات مسيرة وصواريخ منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، فيما وصفوه بالتضامن مع الفلسطينيين في حرب غزة.

وقال باباس في مكالمة هاتفية عن الأرباح يوم 13 فبراير/ شباط: "من الآن فصاعدا، لن نعبر قناة السويس، لأن من الواضح أننا هدف للحوثيين كوننا شركة عامة مسجلة في الولايات المتحدة".

وذكر أن المجموعة طلبت من مستأجري سفينتين منفصلتين تجنب المرور في قناة السويس، التي تؤدي إلى البحر الأحمر.

وأضاف "تلقينا نصيحة بأنه يتعين علينا اتباع اتفاقية الإيجار وإرسال السفن عبر السويس"، مضيفاً أن السفينة الأولى تعرضت للهجوم ثلاث مرات.

وأردف قائلا "في هذه الأثناء، كانت السفينة الثانية تمر بالفعل من قناة السويس، وبالتالي لم نتمكن من تحويل مسارها وكان يجب أن تستمر (في العبور) وتعرضت للهجوم".

وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي إن الحوثيين أطلقوا في السادس من فبراير شباط ثلاثة صواريخ على ستار ناسيا، التي تديرها شركة ستار بالك المدرجة في بورصة ناسداك، والتي أبلغت عن أضرار طفيفة بدون وقوع إصابات، مضيفة أن سفينة تابعة للبحرية الأميركية أسقطت إحدى المقذوفات.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية ومحللون في مجال الشحن أن الحوثيين أطلقوا في 12 فبراير/ شباط صاروخين على السفينة ستار أيرس، التي تديرها شركة ستار بالك، وكانت متجهة إلى إيران وعلى متنها شحنة ذرة من البرازيل، وهي المرة الأولى التي تُستهدف فيها سفينة متجهة إلى إيران.

وقالت مصادر في مجالي الشحن والتأمين إن الحوثيين المسلحين، الذين يسيطرون على مناطق كبيرة في اليمن، استهدفوا السفن التي لها علاقات تجارية مع الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل.

وأضاف باباس أن أسعار التأمين ضد مخاطر الحرب ارتفعت في الأيام القليلة الماضية.

وقال "لن نمر من البحر الأحمر، وبالتالي لم يعد الأمر قابلا للتطبيق. وأعتقد أنه كلما زاد عدد السفن المتضررة، زادت أسعار التأمين التي ستطلبها شركات التأمين من كل من يمر".