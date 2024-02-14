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شركة أبوظبي الوطنية للطاقة طاقة الإماراتية
شعار شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة الإماراتية"
سوق أبوظبي

صافي ربح "طاقة"الإماراتية يقفز 107% إلى 16.7 مليار درهم في 2023

بفضل مكاسب غير متكررة من صفقة "أدنوك"

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي ربح شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" 107%، إلى 16.7 مليار درهم في 2023 بفضل مكاسب غير متكررة بقيمة 10.8 مليار درهم نتيجة استحواذها على حصة 5% من أدنوك للغاز.

وأضافت الشركة في بيان لـ"سوق أبوظبي لتداول الأوراق المالية" أن المكاسب قابلها جزئيا احتساب ضرائب مؤجلة لمرة واحدة بقيمة 1.1 مليار درهم تتعلق بضريبة الدخل على الشركات والتي تم فرضها اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني 2024.

وقالت الشركة إن الإيرادات زادت 3% في العام الماضي إلى 51.7 مليار درهم من 50 مليار درهم في 2022 مدفوعة بارتفاع التعريفة التمريرية للتوريد بالجملة والتحسن في التعويضات وفق نظام المرحلة الثانية من الضوابط التنظيمية لنقل وتوزيع المياه والكهرباء مما عوض الانخفاض في إيرادات قطاع النفط والغاز.

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وذكرت أن مجلس إدارتها يقترح توزيع أرباح نقدية نهائية بإجمالي 2.2 مليار درهم تقريبا بواقع فلسين للسهم، تتضمن أرباحا متغيرة بواقع 0.7 فلس للسهم، وهي الدفعة الرابعة والأخيرة من توزيعات الأرباح المقررة للسنة المالية 2023 والتي يصل معها إجمالي توزيعات الأرباح إلى 3.95 فلس للسهم بإجمالي نحو 4.4 مليار درهم.

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