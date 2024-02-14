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شعار شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول)
سوق السعودية

"كيمانول" توصي بزيادة رأس المال عبر طرح أسهم حقوق أولوية بـ 674.5 مليون ريال

بهدف تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية للتوسعة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة كيمائيات الميثانول- "كيمانول" أن مجلس الإدارة قرر التوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية.

وقالت "كيمانول" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن المبلغ الإجمالي المراد الحصول عليه نحو 674.51 مليون ريال.

وأضافت الشركة، أنها تهدف بشكلٍ أساسي من زيادة رأس المال إلى تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية للتوسعة والنمو، وزيادة أنشطتها وحجم استثماراتها المحلية المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى رفع ملاءتها المالية وخفض معدلات الاقتراض والتكاليف المترتبة عليها.

"كيمانول" تنتهي من التصاميم الأولية لمشروع توسعة مصنع الميثانول شركات سوق السعودية "كيمانول" تنتهي من التصاميم الأولية لمشروع توسعة مصنع الميثانول

كانت "كيمانول" تسلمت مؤخراً موافقة وزارة الطاقة بتخصيص الغاز الطبيعي لقيام عدة مشاريع بما في ذلك مشروع توسعة مصنع الميثانول لزيادة إنتاج الشركة الحالي بنحو 100 ألف طن متري بالإضافة إلى مشروع مجمع كيمانول للمواد الكيميائية المتخصصة لإنتاج مختلف المواد الكيميائية الإستراتيجية في المملكة.

وسوف تساهم هذه الزيادة في خفض تكاليف الإنتاج وتوليد قيمة مضافة للشركة.

وتتوافق المشاريع مع خطط النمو الإستراتيجية للشركة لتنويع وتنمية سلة منتجاتها بما يخدم خطط قطاع الكيماويات بالمملكة وفق رؤية 2030.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق اولوية والذين تظهر اسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

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