ارتفاع أرباح الفنادق الكويتية 49% إلى 2.93 مليون دولار في 2023

قالت شركة الفنادق الكويتية اليوم الخميس، إن أرباحها الصافية قفزت 49.34% لتصل إلى 903.2 ألف دينار(نحو 2.93 مليون دولار) في العام الماضي مقارنة مع 604.7 ألف دينار في عام 2022.

وأضافت في إفصاح لبورصة الكويت تضمن القوائم المالية للشركة أن إجمالي إيرادات التشغيل في 2023 بلغ 5.38 مليون دينار بارتفاع 7.98%، وفقا لـ"وكالة أنباء العالم العربي".

وفي الربع الأخير من العام الماضي، كشفت القوائم المالية أن صافي الربح تراجع 57.67% على أساس سنوي إلى 45.53 ألف دينار مع تسجيل إجمالي إيرادات تشغيل بقيمة 1.35 مليون دينار بزيادة طفيفة عن 1.33 مليون دينار في الفترة نفسها قبل عام.

من ناحية أخرى، قالت الشركة إن مجلس إدارتها استعرض في اجتماعه أمس فرصة استثمارية لشراء قسيمة عقارية وأنها تعمل حاليا على دراستها وقد تم تكليف مستشار استثمار لدراسة الصفقة.

كانت "الفنادق الكويتية"، أعلنت سابقاً، إن أرباحها الصافية للربع الثالث من 2023 زادت بمقدار الضعف على أساس سنوي إلى 289.56 ألف دينار، مشيرة إلى زيادة في الإيرادات وتحسين كفاءة التشغيل.

ووفقاً لإفصاح الشركة للبورصة الكويتية حينها، فقد بلغت الإيرادات في الربع الثالث 1.38 مليون دينار مقابل 1.25 مليون دينار في الربع الثالث من العام الماضي بزيادة نسبتها 9.93%".