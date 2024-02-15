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سوق السعودية

"المتقدمة" تحقق 23 مليون ريال أرباحا في الربع الرابع من 2023

نمت الأرباح السنوية 42 % إلى 171 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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تراجع صافي ربح الشركة المتقدمة للبتروكيماويات في بنسبة 42.03%إلى 171 مليون ريال في عام 2023، مقابل 295 مليون ريال صافي ربح في عام 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن سبب انخفاض صافي الربح يعود الانخفاض في صافي أسعار وكميات المبيعات بنسبة 15% و5% على التوالي؛ على الرغم من انخفاض أسعار البروبان والبروبلين المشترى بنسبة 24% و17% على التوالي. وتراجعت إيرادات الشركة في العام الماضي بنحو 19.5% إلى 2.37 مليار ريال تقريبا مقابل 2.95 مليار ريال في عام 2022، نتيجة الانخفاض في صافي أسعار وكميات المبيعات بنسبة 15% و5% على التوالي في العام الماضي.

وأشارت إلى انخفاض حصة الخسائر من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد بمبلغ 12 مليون ريال.

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وعلى أساس فصلي تحولت للربحية بنحو 23 مليون ريال في الربع الرابع من 2023، مقابل خسائر نحو 6 ملايين ريال في الربع المماثل من 2022 وفقا لحسابات "العربية Business".

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