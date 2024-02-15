تراجع أرباح "أمريكانا" في الربع الرابع 48% إلى 32.8 مليون دولار

تراجع صافي أرباح شركة أمريكانا للمطاعم العالمية- "بي إل سي" بنسبة 48.3% في الربع الرابع من 2023، إلى نحو 122.88 مليون ريال (32.8 مليون دولار)، مقارنة بصافي ربح نحو 237.79 مليون ريال (63.4 مليون دولار) في الربع الرابع من 2022، وفقاً لحسابات "العربية Business".

وجاءت النتائج أقل من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى تحقيق أرباح بنحو 70 مليون دولار في الربع الرابع من 2023.

فيما ارتفع صافي الربح (العائد لمساهمي الشركة الأم) خلال السنة المالية 2023 بنسبة 0.1% إلى نحو 972.998 مليون ريال (259.5 مليون دولار)، مقارنة بصافي ربح نحو 972.098 مليون ريال (259.2 مليون دولار) في 2022.

وقالت شركة "أمريكانا للمطاعم"، المدرجة في بورصتي السعودية وأبوظبي في بيان إنها سجلت خلال السنة المالية 2023 إيرادات 2.413 مليار دولار بنمو 1.5% على أساس سنوي، مقارنة مع 2.378 مليار دولار في 2022، وذلك مع افتتاح إجمالي 300 مطعم جديد".

وأشار البيان إلى ارتفاع الأرباح المعدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 550.8 مليون دولار، بنمو نسبته 2.8 بالمئة على أساس سنوي مع هامش جيد للأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 22.8 بالمئة".

وقال البيان "تم تسجيل هامش صافي ربح قدره 10.8 بالمئة مدفوعا بالكفاءات التشغيلية والتحسينات التي شهدها الهامش الإجمالي للأرباح، وقد تم تحقيق هذه النتائج رغم ارتفاع رسوم الاستهلاك البالغة 32.8 مليون دولار (مقارنة بعام 2022)، وذلك نتيجة افتتاح متاجر جديدة وتأثير انخفاض الإيرادات على أرباح الربع الرابع".



وبحسب البيان، خصصت الشركة مبلغ 167.9 مليون دولار، أي ما يعادل 0.7 بالمئة من الإيرادات، لإجمالي النفقات الرأسمالية لافتتاح المطاعم الجديدة، وأدى هذا التوسع إلى رفع إجمالي عدد المطاعم إلى 2435 مطعما بنهاية عام 2023".

وأعلن مجلس إدارة الشركة عن توزيعات أرباح لعام 2023 بإجمالي 130 مليون دولار، (ما يعادل 0.0154 دولار للسهم الواحد)، بالإضافة إلى أرباح خاصة سيتم توزيعها لمرة واحدة بقيمة 50 مليون دولار ( ما يعادل 0.0059 دولار للسهم)، وتخضع عمليات توزيع الأرباح لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

و"أمريكانا للطماعم"، هي أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان.

وكانت الشركة قد شهدت إدراجا مزدوجا ومتزامنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية في عام 2022، كأول إدراج من نوعه في المنطقة.