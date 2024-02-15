ارتفاع خسائر "كيان السعودية" 71.8% إلى 2.13 مليار ريال في 2023
بسبب انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المباعة
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تفاقمت خسائر شركة كيان السعودية للبتروكيماويات العام الماضي بنسبة 71.76% إلى 2.13 مليار ريال مقابل صافي خسائر 1.24 مليار ريال في عام 2022.
وقالت الشركة في بيان لــ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال 2023 مقارنةً بالعام الأسبق 2022، إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض الكميات المنتجة والمباعة، نتيجةً لإيقاف بعض المصانع لإجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة.
كما أثر على الأرباح التوقف الجزئي لمصنع البسفينول والتي سبق الإعلان عنهما في 18 يناير 2023م و14 سبتمبر 2023م على التوالي، بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف التمويلية، على الرغم من انخفاض في متوسط أسعار اللقيم.
وقالت الشركة إن إيرادات العام الماضي تراجعت 26.77%، إلى 8.17 مليار ريال ، مقابل 11.16 مليار ريال تقريبا بسبب انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة إلى انخفاض الكميات المباعة.
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