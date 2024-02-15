شركة تابعة لـ"لدن للاستثمار" توقع عقدا بـ131.1 مليون ريال

أعلنت شركة لدن للاستثمار عن توقيع مشروع على شركة تابعة"بلت الصناعية" لعقد إنشاء مدرسة في قرية ترتل باي مع شركة البحر الأحمر للتطوير العقاري بمشروع البحر الأحمر لإنشاء مدرسة في قرية ترتل باي.

قالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن العقد تم توقيعه اليوم الخميس، وبلغت قيمته 131.1 مليون ريال تقريبا، شاملا قيمة الضريبة المضافة، ومدة العقد 547 يوما، متوقعة أن ينعكس عليها الأثر المالي الإيجابي خلال عامي 2024 و2025.

وذكرت أن المشروع يضم بناء مجموعة من المباني، بما في ذلك المبنى الرئيسي، ومبنى روضة الأطفال، ومبنى المدرسة الابتدائية المتوسطة، ومبنى الألعاب الرياضية، ومبنى الحضانة، والمبنى الفني، وغرفة الأمن، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية الخارجية.