فودافون مصر تحصل على موافقة "المركزي" لزيادة حصتها في شركتي "بي" و"مصاري"

قالت شركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية "إم.تي.آي" المصرية، إن فودافون مصر حصلت على موافقة البنك المركزي لرفع حصتها في شركتي تي.بي.إي مصر لحلول وخدمات السداد (بي) وتطوير نظم البرمجة والدفع الإلكتروني (مصاري) من 10 إلى 20% لكل منهما.

وأضافت إم.إم جروب في بيان لبورصة مصر أن الشركتين اللتين رفعت فودافون حصتها بهما تابعتان لشركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية وهى وحدة تابعة لها.

وأضافت أنه فور إتمام الصفقة، ستملك بساطة 80% في بي و63.5% في مصاري بشكل مباشر وغير مباشر.

كان الرئيس التنفيذي لشركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية المصرية، كريم شحاتة، قال إن شركته تدرس فرص التوسع في 7 دول بمنطقة الخليج وشمال إفريقيا خلال العام المقبل.

وأضاف شحاتة لـ "العربية Business" على هامش إطلاق الشركة والتي نشأت من دمج شركتي المدفوعات الإلكترونية "Bee"، و"مصاري"، أن شركته لم تستقر على الدولة التي ستبدأ في التوسع فيها في البداية، خاصة أن الأمر لا يزال يخضع لدراسات مستفيضة.

وأشار إلى اعتزام "بساطة" استثمار 150 مليون جنيه في مصر خلال 2024، بهدف زيادة عدد نقاط البيع التابعة لها في مختلف المحافظات المصرية من 160 ألف نقطة إلى نحو 200 ألف نقطة.