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المركز المالي الكويتية
المركز المالي الكويتي
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نمو أرباح "المركز المالي الكويتي" 45% إلى 13 مليون دولار في 2023

مجلس الإدارة يوصي بالموافقة على توزيع أرباح نقدية

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة المركز المالي الكويتي اليوم الخميس، أن صافي أرباحها نما 45% إلى 4.14 مليون دينار (نحو 13.44 مليون دولار) في العام الماضي مقارنة مع 2.86 مليون دينار في 2022.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة الكويت تضمن القوائم المالية أن إجمالي إيرادات التشغيل العام الماضي زاد 40% إلى 26.31 مليون دينار.

وأظهرت القوائم المالية تراجع إجمالي أصول الشركة 19% إلى 170.28 مليون دينار في 2023، وفقا لـ"وكالة أنباء العالم العربي".

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وفي الربع الأخير من العام الماضي، قفز صافي ربح الشركة 48% إلى 3.43 مليون دينار مقارنة مع 2.32 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2022، وذلك بفضل بيع عقارات استثمارية.

وبلغ إجمالي إيرادات التشغيل في تلك الفترة 12.27 مليون دينار بارتفاع 62% عن 7.56 مليون دينار قبل عام.

وقالت المركز المالي الكويتي إن مجلس إدارتها أوصى بالموافقة على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية الماضية بواقع ستة فلوس لكل سهم للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق.

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