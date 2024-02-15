صدور عدم ممانعة هيئة المنافسة لاستحواذ "أسمنت القصيم" على "أسمنت حائل"

أعلنت شركة أسمنت القصيم عن صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة بتاريخ 14 فبراير 2024 من إتمام عملية التركز الاقتصادي الناتجة عن صفقة الاستحواذ على شركة أسمنت حائل عبر مبادلة الأوراق المالية.

وقالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية" اليوم الخميس، أن الصفقة لا تزال خاضعةً لعددٍ من الشروط الأخرى، منها الحصول على موافقة هيئة السوق المالية وتداول السعودية، وموافقة المساهمين على الصفقة في الجمعية العامة غير العادية لشركة أسمنت القصيم وشركة أسمنت حائل، وغيرها من الشروط الواردة في إعلان النية المؤكدة.

وأعلنت "أسمنت القصيم" على موقع "تداول السعودية" بتاريخ 24 ديسمبر 2023 عن إبرامها اتفاقية تنفيذ ملزمة (مع شركة "أسمنت حائل"، والتي تم الاتفاق بموجبها على قيام أسمنت القصيم بتقديم عرض لمساهمي أسمنت حائل للاستحواذ على جميع أسهم أسمنت حائل مقابل إصدار أسهم جديدة في أسمنت القصيم وفقًا لأحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ ووفقًا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرتين عن مجلس هيئة السوق المالية، وكذلك وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية التنفيذ.