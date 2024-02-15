"أكوا باور" تستوفي شروط تمويل إنشاء 3 مشاريع في السعودية بـ2.3 مليار دولار

أعلنت شركة "أكوا باور" عن استيفائها الشروط المسبقة لسحب القروض التمويلية لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية (الرس2 وسعد 2 والكهفة) والواقعة في وسط وشمال المملكة العربية السعودية، وتبلغ إجمالي قدرتها الإنتاجية 4.55 غيغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع 3.4 مليار دولار أميركي " 12.8 مليار ريال"،منها 2.3 مليار دولار أميركي تعادل 8.6 مليار ريال سعودي كتمويل للمشاريع من دون أحقية الرجوع على المساهمين.

وتبلغ حصة أكوا باور 50.1% في كل مشروعٍ من المشاريع الثلاثة.

وذكرت أنها حصلت على التمويل بتاريخ 14 فبراير 2024، من تحالف تمويلي مكون من بنوك محلية وإقليمية ودولية وهي البنك السعودي الأول، البنك السعودي الفرنسي، بنك ميزوهو، بنك الرياض، البنك الأهلي السعودي، بنك ستاندر تشارترد ، بنك إتش إس بي سي.

وتبلغ قيمة التمويل 2.3 مليار دولار أميركي تعادل 8.6 مليار ريال سعودي ، ومدة التمويل 27.75 عاما.

أما الضمانات المقدمة مقابل التمويل فهي ضمان محدود على حصة أكوا باور من القرض التجسيري والسيولة الاحتياطية والحساب الاحتياطي.

وتستهدف الشركة من التمويل إنشاء وتطوير 3 محطات طاقة شمسية كهروضوئية.

وأشارت إلى أطراف ذوي علاقة حيث يعتبر كل من شركة ("بديل") المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة شريكاً في كل شركة من شركات المشاريع الثلاثة بحصة تبلغ 49.9% ، والبنك الأهلي السعودي كأحد أعضاء التحالف التمويلي للمشاريع، طرفان ذا علاقة بأكوا باور.