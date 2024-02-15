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أميانتيت مناسبة
شركة أميانتيت العربية السعودية
سوق السعودية

"أميانتيت" تكمل التنازل عن شركة تابعة لصالح صندوق تابع لمصرف الإنماء

مقابل إعفاء الشركة من مديونية بـ 572.7 مليون ريال للبنك

دبي - العربية.نت
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قالت شركة أميانتيت العربية السعودية إنه في مساء يوم الأربعاء 14فبراير 2024م، تم اكتمال إجراءات التنازل عن ملكية الشركة التابعة لصالح الصندوق الاستثماري التابع لمصرف الإنماء، وإعفاء الشركة من جميع التزاماتها المترتبة عليها تجاه مصرف الإنماء والبالغة قيمتها 572.7 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، إن التسوية التي تمت تشكل ما نسبته نحو 50% من إجمالي الالتزامات المستحقة على الشركة لدى البنوك.

وذكرت أن الأثر المالي المترتب على هذه الصفقة هو تسجيل ربح محاسبي بقيمة 482.5 مليون ريال، ولن ينتج عنها أي تدفق نقدي داخل الشركة، وسيتم عكس الأثر المالي في نتائج القوائم المالية للربع الأول لعام 2024م.

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وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن انخفاض الخسائر المتراكمة بإعلان مستقل فور صدور تقرير من مراقب الحسابات.

أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية في أول يناير الماضي تفاصيل توقيع اتفاقية تسوية كافة الالتزامات المستحقة لأحد البنوك الدائنة المحلية مقابل التنازل عن ملكية شركة تابعة لها.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" آنذاك، إن السبب الرئيسي لتوقيع هذه الاتفاقية هو تسوية جميع الالتزامات المالية المستحقة على شركة أميانتيت العربية السعودية تجاه هذا البنك والبالغة قيمتها 572.7 مليون ريال، مقابل التنازل عن ملكية كامل حصص شركة أميانتيت العربية السعودية في الشركة العالمية لإدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة، والمملوكة لها بنسبة 100%.

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