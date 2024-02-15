"أميانتيت" توقيع اتفاق تسوية مع "الأهلي" السعودي لـ313 مليون ريال بخصم 50%

أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية "أميانتيت"، عن توقيع اتفاقية تسوية كامل التسهيلات المستحقة لدى البنك الأهلي السعودي والبالغة 313 مليون ريال، وذلك باكتساب خصم على السداد بنسبة 50% من إجمالي الالتزامات المستحقة لدى البنك على الشركة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنه سيتم سداد مبلغ 156.5 مليون ريال، وإعفاء الشركة من المبلغ المتبقي والبالغ 156.5 مليون ريال، كتسوية لكامل التسهيلات المستحقة لدى البنك.

وأشارت إلى أن السداد مشروط بتوفر التدفق النقدي من المتحصلات المتوقعة من زيادة رأس المال عن طريق حقوق الأولوية، وذلك في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها في 20 فبراير 2024م على زيادة رأس المال.

والجدير بالذكر بأنه في حال السداد حسب ما ذكر أعلاه، سيتم تحقيق ربح محاسبي بقيمة 156.5 مليون ريال كأثر مالي متوقع، ولن ينتج أي تدفق نقدي متوقع داخل الشركة كنتيجة لهذه الصفقة.

وذكرت أن الصفقة الخاصة بمصرف الإنماء، بالإضافة إلى توقيع الاتفاقية مع البنك الأهلي السعودي، فإن إجمالي الأثر المالي المترتب على هاتين الصفقتين هو تسجيل ربح محاسبي بمبلغ 639 مليون ريال، ولن ينتج عنهم أي تدفق نقدي متوقع داخل الشركة، وهذه يعني زيادة في حقوق الملكية للمساهمين بمبلغ 639 مليون ريال.

وأضافت أنه بهاتين الصفقتين سيكون قد تم تسوية حوالي 77% من إجمالي الالتزامات البنكية المستحقة على الشركة، والمتبقي فقط هو الالتزام البنكي لدى بنك البلاد والبالغ 268 مليون ريال والمعاد جدولتها لمدة 10 سنوات كما هو معلن سابقاً.

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وأكدت الشركة على أن إتمام الصفقة مع البنك الأهلي السعودي مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال عن طريق حقوق الأولوية وتوفر المتحصلات الناتجة عن هذه الزيادة.