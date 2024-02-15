"أوبر" تخطط لإعادة شراء أسهم بـ7 مليارات دولار للمرة الأولى
بعد تحقيق أرباح تشغيلية وتدفق نقدي إيجابي مستمر في عام 2023
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
تعتزم شركة أوبر تكنولوجيز للمرة الأولى إعادة الشراء من أسهمها بما يصل إلى 7 مليارات دولار.
ويأتي القرار بعد تحقيق أرباح تشغيلية وتدفق نقدي إيجابي مستمر في عام 2023.
وأكد المدير المالي للشركة، أن خطة إعادة الشراء هي تصويت بالثقة حيال الزخم المالي القوي للشركة، لافتا إلى أن "أوبر" ستدرس جيدا وتيرة إعادة الشراء في المستقبل، وستعمل على تحقيق انخفاض مستدام في عدد الأسهم.
وقفز السهم بنحو 8% في تداولات ما قبل الافتتاح في نيويورك، فيما تجاوزت مكاسبه 120% خلال عام.
كانت شركة أوبر تكنولوجيز قد سجلت أرباحا صافية في الربع الرابع من العام الماضي بقيمة 1.4 مليار دولار، بارتفاع قدره 135% على أساس سنوي. وتجاوزت الأرباح الفصلية متوسط التوقعات البالغ 351 مليون دولار.
يأتي ذلك على خلفية الطلب العالمي القوي على الرحلات وتوصيل الطعام خلال فترة العطلات، حيث سجلت الشركة إيرادات فصلية من إجمالي الحجوزات بقيمة 37.6 مليار دولار، وهو ما يمثل نموا بـ 22% على أساس سنوي.
وتشمل نتائج أوبر مكاسب غير محققة من إعادة تقييم استثماراتها في الأسهم بقيمة مليار دولار، بما في ذلك شركتي ديدي غلوبال وأورورا.
-
أميركا تتطلع إلى إصلاح تدريجي لمنظمة التجارة العالميةفي الاجتماع الوزاري المقبل للمنظمة اقتصاد
-
"أمريكانا للمطاعم" توصي بتوزيع 180 مليون دولار أرباحا نقدية عن عام 2023منها 50 مليون دولار أرباح خاصة توزع لمرة واحدة أسواق المال
-
"تبريد" للعربية: لا حاجة لإعادة تمويل في 2024 ولدينا 1.5 مليار درهم سيولةتبحث إعادة تمويل بإجمالي 1.2 مليار دولار في 2025 قصص اقتصادية