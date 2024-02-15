"تكوين" تحدد فترة تداول حقوق الأولوية واكتتاب زيادة رأس المال
وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد
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أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات السعودية اليوم الخميس، تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة لزيادة رأس مالها إلى 764.64 ريال من 19 فبراير/شباط إلى 27 منه لتداول الحقوق وإلى الثالث من مارس/آذار للاكتتاب.
وقالت في بيان لـ"تداول" السعودية، اليوم إنه سيتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهم في الاكتتـاب كليا أو جزئيا في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم.
وأشارت الشركة إلى أن تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة يكون وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.
وأكدت تكوين في البيان أنه في حال تبقت أسهم لم يتم الاكتتاب فيها بعد انتهاء فترة الاكتتاب، فسيتم طرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم إن وجدت على المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار.
وأضافت تكوين أن متعهد التغطية وهو شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) سيقوم بالاكتتاب في أسهم الطرح التي لم يتم الاكتتاب بها بعد الطرح المتبقي.
وأكدت الشركة أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت الثلاثاء الماضي.
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