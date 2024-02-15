"MMS" تعلن عن حلول وعروض إعلانية لشهر رمضان 2024

بحضور عدد من ممثلي كبرى الشركات والجهات الدولية والمحلية من القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والفنانين العرب لحضور الإعلان الرسمي عن أعمال رمضان 2024 ومعرفة العروض المقدمة من MMS، حيث تنوّعت الأعمال على منصات MBC التلفزيونية والإذاعية والرقمية ومنصة شاهد.

وفي كلمته الافتتاحية، عبر الرئيس التنفيذي لشركة إم بي سي ميديا سلوشنز، أحمد بن عطاف الصحاف، عن تميّز العروض المتاحة للعلامات التجارية للوصول إلى جمهورها وتعزيز فرص نمو أعمالها من خلال المحتوى المتميز لمجموعة MBC والبث المباشر في شهر رمضان، الذي يُعد محفلًا ذا قيمة دينية وثقافية واجتماعية لدى شعوب الشرق الأوسط وأفريقيا:

"في ثقافتنا، وفي جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يُعرف شهر رمضان بكونه موسم التجمع ومشاركة اللحظات، حيث يستمتع الأهالي بمشاهدة المسلسلات والبرامج التلفزيونية في شهر رمضان أكثر من أي وقت آخر على مدار العام. ولذلك، عادة ما يتم بث أفضل البرامج خلال الشهر الكريم، لذا فإننا نثق أنه مناسبة خاصة للعلامات التجارية لتكون جزءًا من تجربة لا تنسى للمشاهدين في MMS".

وأشار الصحاف "إننا نعمل على تقديم حلول فريدة من نوعها، من خلال دراسة السوق وفهم الثقافة وتقديم الفرص الأكثر ضمانًا للعلامات التجارية للتواصل مع عملائها وإيصال رسائلهم".

وقال مدير العلاقات العامة في MMS، وهيب الدخيل، البرامج و الاعمال المختلفة و الحلول المبتكرة لمشاركة المحتوى المقدم بالاعلانات المباشرة و الغير مباشرة في منصاتها لرمضان 2024

وجاء الحفل تحت شعار "هلّ هِلال رمضان"، حيث تتألق مجموعة MBC دائماً، وشارك عدد من الفنانين والمنتجين تجاربهم في العمل مع أكبر شركة إعلامية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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