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صندوق الاستثمارات

"PIF" يرفع حصته في أسهم "ZEGNA" إلى 2.2 مليون سهم بنهاية 2023

الصندوق قلص ملكيته في "فيديكس" بنهاية العام الماضي

دبي - العربية.نت
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كشفت بيانات حديثة، عن تغير طفيف في ملكية صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في "وول ستريت" بنهاية الربع الرابع من 2023.

وأظهرت البيانات زيادة حصة صندوق الاستثمارات العامة السعودي بأسهم "ZEGNA" بنحو 3% إلى 2.2 مليون سهم، فيما قلص عدد الأسهم في "فيديكس" بـ 12% على أساس فصلي إلى 632.4 ألف سهم بنهاية العام الماضي.

ووفقا للبيانات، تخارج صندوق الاستثمارات العامة السعودي من كل من "أكتيفجن بليزارد" و"Plug Power".

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وبحسب إفصاح "PIF" لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصص في 50 شركة أميركية مدرجة بقيمة 35.2 مليار دولار.

وتتضمن الملكيات الكبرى لـ "PIF" في الشركات الأميركية المدرجة:

- لوسد موتورز (1.37 مليار سهم)، حيث تراجع قيمة الحصة البالغة 25% على أساس فصلي إلى 5.8 مليار دولار.

- أوبر تكنولوجيز ‏(72.8 مليون سهم)، حيث ارتفعت قيمة الحصة البالغة 34% على أساس فصلي إلى 4.5 مليار دولار

- Select Sector SPDR بحصة (32.9 مليون سهم)، حيث ارتفعت قيمة الحصة البالغة 8% على أساس فصلي إلى نحو ملياري دولار.

- إلكترونيك آرتس (24.8 مليون سهم)، حيث ارتفعت قيمة الحصة البالغة 14% على أساس فصلي إلى 3.4 مليار دولار.

"PIF" يخطط لتعزيز استثماراته في أشباه الموصلات والفضاء هذا العام

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