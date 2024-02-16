شركات
أرباح إيني تفوق التوقعات في الربع الرابع بدعم من أداء أعمالها للغاز
حققت صافي أرباح الشركة لعام 2023 بلغ 8.3 مليار يورو بانخفاض 38%
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أعلنت مجموعة إيني الإيطالية للطاقة اليوم الجمعة، عن تسجيل صافي أرباح معدلة للربع الرابع عند 1.64 مليار يورو (1.8 مليار دولار) متجاوزة توقعات المحللين، وذلك بدعم من الأداء الأفضل من المتوقع لأعمالها العالمية في الغاز والغاز الطبيعي المسال.
ودفعت النتيجة الفصلية صافي أرباح إيني لعام 2023 إلى 8.3 مليار يورو بانخفاض 38% عن العام السابق عندما سجلت المجموعة أرباحا قوية على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة.
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