تراجع عائدات "أمريكانا" 15% في الربع الرابع بفعل التوتر بالشرق الأوسط

قال مسؤول تنفيذي كبير الخميس، إن شركة أمريكانا للمطاعم العالمية، مشغل مطاعم الوجبات السريعة في الشرق الأوسط، شهدت انخفاضا في الإيرادات بنسبة 15% في الربع الرابع بسبب تأثير التوترات الجيوسياسية على أداء أعمالها.

"أمريكانا"، صاحبة الامتياز لعلامات تجارية مثل كنتاكي وهارديز وبيتزا هت في المنطقة، أُدرجت في بورصتي أبوظبي والسعودية في أواخر عام 2022 وجمعت 1.8 مليار دولار في طرح عام أولي.

"أمريكانا للمطاعم" توصي بتوزيع 180 مليون دولار أرباحا نقدية عن عام 2023

وقال المدير المالي للشركة هارش بانسال في مؤتمر عبر الهاتف عن النتائج "كان نمو إيراداتنا على مدى العام بأكمله سلبيا بسبب التأثير الملحوظ على أداء الأعمال في الربع الرابع مدفوعا بالوضع الجيوسياسي الإقليمي الذي أثر على غالبية العلامات التجارية العالمية بما في ذلك علامتنا التجارية".

وأضاف "انخفضت الإيرادات في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 15%"، مضيفا أن الشركة تتوقع استمرار التعافي في النتائج الفصلية المستقبلية بعد التراجع في الربع الرابع.

وأعلنت "أمريكانا" في وقت سابق عن أرباح خاصة توزع لمرة واحدة بقيمة 50 مليون دولار بالإضافة إلى توزيعات عادية بقيمة 130 مليون دولار للعام بأكمله مما أدى إلى ارتفاع أسهمها المدرجة في أبوظبي 15 % تقريبا. وربحت الأسهم 5.11 % منذ بداية العام.

كما كشفت عن صافي ربح للعام بأكمله عائد للمساهمين بقيمة 259.5 مليون دولار، وذلك بدون تغير يذكر عن عام 2022. وزادت إيرادات العام بأكمله 1.5 % إلى 2.41 مليار دولار.

وقال مسؤولون تنفيذيون إن الشركة ركزت على إعادة توجيه التوسع نحو البلدان الأقل تأثرا بالاضطراب في المنطقة مع منح الأسواق التي تتعافى الوقت الكافي للاستقرار.