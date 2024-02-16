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ذكاء اصطناعي

مايكروسوفت تستثمر 3.5 مليار دولار في ألمانيا وخصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي

أكدت المجموعة الأميركية أنها ستستثمر في تدريب "أكثر من 1.2 مليون شخص"

برلين - فرانس برس
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أعلنت شركة تكنولوجيا المعلومات الأميركية العملاقة مايكروسوفت، الخميس، عن استثمار بقيمة 3.5 مليار دولار في ألمانيا بحلول نهاية سنة 2025 يتركّز على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا السحابية (الحوسبة مِن بُعد).

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة مايكروسوفت براد سميث خلال مؤتمر صحافي في برلين، أن الهدف هو "مضاعفة قدرات البنية التحتية" للشركة "في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات" في ألمانيا.

ويشمل هذا الاستثمار "مضاعفة" قدرات مراكز البيانات التابعة للمجموعة في منطقة فرانكفورت (غرب ألمانيا) وإنشاء "بنية تحتية جديدة" في منطقة شمال الراين-ڤستفالن (غرباً أيضاً).

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وأضاف سميث أنه "أكبر استثمار" للمجموعة "منذ أربعين عاماً"، أي منذ بدء عملها في ألمانيا.

ورحب المستشار أولاف شولتس الذي كان حاضرا أيضا في المؤتمر الصحافي الخميس "بالأخبار الجيدة جدا لمكانة ألمانيا الاقتصادية".

وأضاف أن "مثل هذه المشاريع تظهر مدى جاذبية ألمانيا للمستثمرين".

وستستثمر المجموعة الأميركية أيضاً في تدريب "أكثر من 1.2 مليون شخص" في هذه المجالات، وتمويل البنية التحتية الازمة لتوفير الطاقة لمنشآتها.

شركات تكنولوجيا عملاقة تتعهد "ذكاءً اصطناعياً أكثر أخلاقية"

وحققت مايكروسوفت بفضل استثماراتها الكبيرة في شركة "أوبن إيه آي" التي ابتكرت "تشات جي بي تي" انطلاقة قوية في مجال الذكاء الاصطناعي الذي باتت الشركات والدول تتسابق عليه.

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