"إس إس آر للتعدين" تعلن استمرار احتجاز موظفيها بعد انهيار بمنجم في تركيا
سهم الشركة تعرض لخسارة أكثر من 50% الأربعاء الماضي
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قالت شركة إس.إس.آر لتعدين الذهب إن ثمانية من موظفيها احتجزوا في إطار تحقيق بشأن انزلاق للتربة في منجم بتركيا، مع استمرار تعليق الإنتاج.
وعلقت الشركة يوم الأربعاء الإنتاج في المنجم الواقع بشرق تركيا بعد انزلاق للتربة أدى إلى فقد تسعة على الأقل من عمال المنجم وهبوط أسهم الشركة المدرجة في تورونتو أكثر من 50%.
وقالت الشركة في بيان أمس الجمعة إن عمليات البحث والإنقاذ لتحديد مكان العمال التسعة المفقودين مستمرة في المنجم، وفق "رويترز".
وأنتج المنجم 56768 أونصة من الذهب في الربع الثالث من العام الماضي، وهو ثاني أكبر منجم لإنتاج الذهب لدى إس.إس.آر ويعمل منذ عام 2010. وأدى انخفاض أسهم الشركة لمحو حوالي 1.4 مليار دولار كندي (1.04 مليار دولار) من قيمتها السوقية.
وذكرت الشركة في بيان تنظيمي يوم الأربعاء إن العمليات في المنجم تم تعليقها نتيجة "انزلاق كبير" لمنصة ترشيح المواد المستخرجة.
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