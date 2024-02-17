"نايكي" تقلص 1600 وظيفة لخفض التكاليف والاستثمار في مجالات أخرى

خفضت شركة نايكي قوتها العاملة في أنحاء العالم بنسبة 2% أو ما يزيد قليلا على 1600 وظيفة، حيث يسعى عملاق الملابس الرياضية لخفض التكاليف، وإعادة استثمار مدخراته فيما يرى أنه مجالات نمو كبيرة، مثل الصحة.

وبهذه الخطوة، تنضم "نايكي"، ومقرها بيفرتون بولاية أوريغون، إلى عدد متزايد من الشركات، بما في ذلك "إستي لودير" و"ليفي شتراوس"، التي أعلنت تقليص الوظائف خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت "نايكي" في رد عبر البريد الإلكتروني يؤكد تسريح العمالة "في نايكي دائما نكون في أفضل أوضاعنا عندما نوفر فرصا"، وفق ما نقلته وكالة "أسوشييتد برس".

ومنذ 13 مايو/ آيار 2023، قامت "نايكي" بتوظيف نحو 84 ألف عامل، وفقا لتقريرها السنوي.

وكان موقع صحيفة وول ستريت جورنال أول من نشر خبر تقليص العمالة.

في ديسمبر/ كانون أول، خفضت "نايكي" توقعات مبيعاتها للسنة المالية بعد إعلان نتائج مبيعات الربع الثاني، التي جاءت أقل من توقعات الشركة.

جاء تراجع التوقعات في الوقت الذي أبلغ فيه المسؤولون التنفيذيون بالشركة المحللين بأنها شهدت سلوكا استهلاكيا أكثر حذرا في أنحاء العالم.

وفي غضون ذلك، قالت "نايكي" إنها ستخفض التكاليف بقيمة ملياري دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تبسيط تشكيلة منتجاتها، وزيادة الأتمتة واستخدام التكنولوجيا.

من جانبه، قال جون دوناهو، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة، في بيان في ديسمبر/ كانون أول "نرى فرصة مذهلة لتحقيق النمو المربح على المدى الطويل".

وأضاف دوناهو: "اليوم نحتضن رحلة على مستوى الشركة للاستثمار في مجالات ذات إمكانات أكبر، وزيادة وتيرة ابتكاراتنا، وتسريع مرونتنا واستجابتنا".