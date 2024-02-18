أرباح "جي آي جي" تتضاعف 707.68 % إلى 128.52 مليون ريال في 2023

ارتفع صافي ربح مجموعة الخليج للتأمين "جي آي جي" بعد الزكاة بنسبة 707.68% إلى 128.52 مليون ريال في عام 2023، مقابل 15.9 مليون ريال في عام 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن إيرادات التأمين بلغت 1.56مليار ريال خلال العام الماضي، بنسبة نمو 5.68%، مقابل 1.48 مليار ريال في عام 2022 ويعود ذلك بشكل أساسي إلى نمو الأعمال العامة الملحوظة في قطاعات الممتلكات والحوادث والصحة.

وأشارت إلى ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة والضريبة بمبلغ 121 مليون ريال خلال عام 2023 مقارنة بالعام الماضي 2022، نتيجة زيادة في نتائج/أرباح اكتتاب التأمين بحوالي 250 مليون ريال بسبب قطاعي السيارات والصحة والتي تم تعويضها جزئيًا بصافي خسائر الاكتتاب بنحو 173 مليون ريال في قطاعي الممتلكات والحوادث،بجانب زيادة في إيرادات الاستثمار بمبلغ 32.2مليون ريال.

قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بلغت بنهاية العام الماضي 1.06 مليار ريال، مقابل 939.03 مليون ريال، كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

و سجل إجمالي الدخل الشامل للعام الماضي 150.8 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل (خسائر) بمقدار (57.9) مليون ريال خلال عام 2022.

وذكرت الشركه أنها قامت بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 (عقود التأمين) والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 (الأدوات المالية)، وفقا للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية، اعتبارًا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي والذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من عام 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقًا للمعايير الجديدة.

قامت الشركة بإعادة تصنيف وقياس البيانات المالية لأرقام المقارنة للعام السابق لتتوافق مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9.

وأصدرت الشركة أسهم مجانية خلال العام الماضي مما أدى إلى زيادة عدد الأسهم بمقدار 2.5 مليون سهم. وأدى ذلك إلى زيادة عدد الأسهم من 50 مليون إلى 52.5 مليون خلال عام 2023.