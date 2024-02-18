أرباح "نادك" ترتفع إلى 124 مليون ريال في الربع الرابع من 2023

سجلت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" أعلى صافي أرباح سنوية في تاريخها بقيمة 302.06 مليون ريال خلال العام 2023 وبنسبة نمو 216.33%، مقابل صافي ربح 95.49 مليون ريال في عام 2022.

وخلال الربع الرابع من 2023 حققت "نادك" صافي أرباح بلغت قيمتها 124 مليون ريال، مقابل 25 مليون ريال، في الفترة المقابل من 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد،إن إيراداتها في العام الماضي نمت 18.66% إلى 3.19 مليار ريال مقابل،2.69 مليار ريال في عام 2022، نتيجة النمو في قطاع الألبان والصناعات الغذائية بنسبة 19.20% ومبيعات القطاع الزراعي بنسبة 6.03%.

وعزت القفزة في صافي أرباح العام الماضي إلى بيئة السوق المستقرة والأداء التجاري القوي للشركة ما مكنها من تحقيق أرباح بقيمة 302.06 مليون ريال وهو ما يمثل زيادة كبيرة في الأرباح مقارنة بالسنوات السابقة.

وانخفضت نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات خلال العام الحالي بنسبة 7.02%مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى إنخفاض المواد المستهلكة بسبب انخفاض أسعار المواد وأيضا زيادة فعالية الإنتاج.

وخلال العام الماضي حصلت الشركة على دعم حكومي لمرة واحدة مرة واحدة بقيمة 19.46 مليون ريال مقابل مشتريات أعلاف حيوانية في سنوات سابقة.

وقامت الشركة خلال السنة الماضية بالاعتراف بحصتها في أرباح نتائج المشروع المشترك بمبلغ 21.74 مليون ريال مقارنة بمبلغ 3.30 مليون ريال في عام 2022.

كما تم الإنتهاء من الربوط الزكوية للسنوات 2014 الى 2018، ومن ثم قامت الشركة بعكس مخصص بقيمة 26 مليون ريال.

وأشارت إلى ارتفاع مصاريف البيع والتسويق خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق بنسبة 14.62%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في تكلفة التوزيع وزيادة الإنفاق في الأنشطة التسويقية والمصاريف الترويجية. في حين انخفضت مصاريف البيع والتسويق كنسبة من المبيعات بنسبة 0.62% مقارنة بالعام الماضي.

ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية للعام الماضي بنسبة 53.36% مقارنة بالعام السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في تكلفة الموظفين وأتعاب الاستشارات المهنية. وترجع هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى إنفاق الشركة على المشاريع الإستراتيجية المستقبلية.

وخلال العام الماضي بلغ مخصص الإعانة 40.5 مليون ريال مقابل 7.1 مليون ريال في عام 2022، و اعترفت الشركة بخسائر انخفاض في أصول ومشاريع تحت التنفيذ بطيئة الحركة بقيمة 24.03 مليون ريال.

وذكرت أن تكاليف التمويل ارتفعت خلال عام 2023 بنسبة 55.67% مقارنة بالعام الأسبق نتيجة ارتفاع في معدل الفائدة بسبب الزيادة في أسعار الإقراض بين المصارف السعودية "سايبور".