ارتفاع الأرباح الفصلية لمجموعة "سليمان الحبيب" 18.9% إلى 525 مليون ريال

ارتفعت الأرباح الفصلية لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية بنسبة 18.9% إلى 525 مليون ريال، مقابل 441.5 مليون ريال في الربع الرابع من 2022، وفقا لحسابات "العربية Business".

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن صافي أرباحها السنوية ارتفع بنسبة 24% تقريبا إلى 2.04 مليار ريال في عام 2023 مقابل 1.65 مليار ريال في عام 2022.

وبلغ معدل نمو الإيرادات 14.41% خلال العام 2023م لتصل إلى 9.50 مليار ريال وبزيادة قدرها 1.19 مليار ريال مقارنة بـ 8.31 مليار ريال في العام السابق، نتيجة لاستمرار النمو في إيرادات المجموعة خلال العام 2023.

وعزت زيادة الإيرادات خلال عام 2023م إلى النمو في كل من قطاعي المستشفيات والصيدليات، نتيجة الزيادة في أعداد المراجعين وكذلك الزيادة في نسب الإشغال في أقسام التنويم وتأثيرها الإيجابي في زيادة مبيعات قطاع الصيدليات، وذلك مقارنة بالعام السابق.

وقالت إن أسباب الارتفاع في صافي الربح خلال العام الماضي تعود إلى ارتفاع الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ("EBITDA") حيث بلغ 2.53 مليار ريال وبنسبة نمو 18.49%، كما ارتفعت نسبة هامش الربح "EBITDA" لتصل إلى 26.61% مقارنة بـ 25.70% في العام السابق.

وارتفع صافي الدخل خلال عام 2023م بنسبة قدرها 23.94%، ليبلغ 2.04 مليون ريال وبارتفاع في نسبة هامش صافي الدخل بلغت 21.52% مقارنة بـ 19.86% في العام السابق، وارتفع صافي الدخل بشكل رئيسي نتيجة لنمو الإيرادات، والزيادة في أعداد المراجعين ونسب الإشغال في أقسام التنويم.